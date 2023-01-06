Прикордонники знищили ворожий бліндаж на Бахмутському напрямку, - Держприкордонслужба

Прикордонники влучним пострілом знищили ворожий бліндаж на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

"Після вчорашньої втрати розрахунку СПГ поблизу Бахмута, окупанти затіяли помсту прикордонникам. Наші захисники були готові до такого розвитку подій, тому навіть під масованим мінометним обстрілом обійшлося без жертв", - йдеться у повідомленні.

"Далі вже була відповідь прикордонників. Помітивши рух піхоти противника, оборонці встановили точне місце знаходження ворожого бліндажу. Влучними пострілами об’єкт було знищено. Втрати ворога уточнюються", - додають у Держприкордонслужбі.

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