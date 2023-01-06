РФ вербує найманців на Балканах, - Центр національного спротиву

Основний регіон для вербування найманців - Балкани. Одним із відповідальних за це є серб Деян Берич.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що основним регіоном для вербування найманців є Балкани. Одним із відповідальних за це є серб Деян Берич, який проживає в Росії. Сам він теж колишній найманець і воював проти України у 2014 році.

Ще один відомий сербський найманець Жик Радоїч зараз бере участь у війні на боці Росії.

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