РФ вербує найманців на Балканах, - Центр національного спротиву
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Основний регіон для вербування найманців - Балкани. Одним із відповідальних за це є серб Деян Берич.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).
Зазначається, що основним регіоном для вербування найманців є Балкани. Одним із відповідальних за це є серб Деян Берич, який проживає в Росії. Сам він теж колишній найманець і воював проти України у 2014 році.
Ще один відомий сербський найманець Жик Радоїч зараз бере участь у війні на боці Росії.