БМП Bradley – це вбивця танків, вони принесуть Україні перевагу на полі бою, - Пентагон

Надані США бойові машини піхоти M2 Bradley і системи протиповітряної оборони Patriot найближчим часом принесуть Україні перевагу на полі бою.

Про це заявив спікер Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Бронетехніка транспортуватиме механізовану піхоту в бій для підтримки як наступальних, так і оборонних операцій, забезпечуючи належний рівень вогневої потужності та броні Українї, яка продовжує захищати і відвойовувати свої землі. Райдер також зауважив, що БМП "Бредлі" - це не танк, але "вбивця танків".

Представник Пентагону повідомив, що вже в п`ятницю, 6 січня, буде оприлюднено більше інформації щодо наступного пакету допомоги, навчання і термінів, упродовж яких українці зможуть опанувати отриману техніку.

Раніше повідомлялось, що 50 БМП "Бредлі" будуть включені вже у наступний пакет військової допомоги Україні.

Райдер розповів, що у період з квітня минулого року інструктори США навчили користуватися американським обладнанням 3100 українців. Наразі планується навчати більші групи, зокрема у Німеччині за пару тижнів - близько 500 осіб щомісяця. Загалом близько 12 000 українських військових пройшли спеціалізоване навчання у різних країнах світу.

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На запитання, чому стільки часу Штатам зайняло рішення надати бронетехніку, речник Пентагону відповів: "Ми продовжуємо тісно співпрацювати з Україною, виходячи з ситуації та нагальних потреб. Зараз ми перебуваємо на такому етапі цієї битви, коли можемо забезпечити належне навчання та дати українцям змогу підтримувати системи "Бредлі" та "Патріот", щоб вони могли зосередитися на захисті своєї країни та поверненні окупованих територій", - сказав він.

За його словами, на початку повномасштабного вторгнення, коли Росія була на порозі Києва, ситуація кардинально відрізнялася, і проводити тоді довгострокову підтримку та логістику було набагато складніше.

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