Росіяни можуть використовувати дрони-розвідники для атак на цивільні об’єкти, – Сухопутні війська

Командувач угруповання сил та засобів оборони Києва Олександр Павлюк не виключає, що росіяни можуть використовувати свої розвідувальні безпілотники для ураження цивільних об’єктів на території України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у телеграмі заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.

Він нагадав, що "нещодавно засобами РЕБ на одному з напрямків Силам оборони України вдалося приземлити російський Орлан-10 з двома підвісами касет до ВОГ".

"Відповідно, ворог намагається використовувати свої розвідувальні БПЛА для ураження наземних цілей шляхом скиду осколкових боєприпасів. Не виключено, що цілями для ворога можуть бути цивільні об‘єкти", - зауважив Павлюк.

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За його словами, Сили оборони контролюють цю ситуацію і вживають необхідні заходи для максимального захисту нашого неба від ворожих БПЛА.



