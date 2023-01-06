Згідно з законодавством Кабмін має до 10 січня затвердити Державну антикорупційну програму, - Transparency International Ukraine

У вівторок, 10 січня, спливає шестимісячний строк, відведений Законом "Про запобігання корупції" на затвердження урядом Державної антикорупційної програми (ДАП).

Про це повідомляють у Transparency International Ukraine, інформує Цензор.НЕТ.

Після низки публічних обговорень проєкт ДАП розробило Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) та завчасно внесло на розгляд Кабінету Міністрів.

"Державна антикорпрограма — це надважливий документ, який визначає заходи, спрямовані на реалізацію Антикорупційної стратегії. Виконання цих заходів обов’язкове для державних органів, органів місцевого самоврядування тощо.

ДАП чітко визначає виконавців цих заходів, строки виконання та індикатори, за якими визначається, чи реалізований захід тощо. Словом, ідеться про все, що надає конкретності ухваленій Верховною Радою Антикорупційній стратегії на 2021-2025 роки, яка набула чинності 10 липня минулого року", - зазначають у TI Ukraine.

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Уряд має виконати вимогу чинного законодавства та затвердити Державну антикорупційну програму за 4 дні, що залишились, наголошують у Transparency International Ukraine. Незатвердження ДАП або затвердження її у спотвореному, у порівнянні з проєктом НАЗК, вигляді свідчитиме про брак послідовної політичної волі на продовження задекларованої владою мети – системної боротьби з корупцією.