OSINT-аналітики виявили у смартфонах українців 33 застосунки, які розроблені РФ та Білоруссю і працюють на ворога

OSINT-аналітики виявили, що 33 застосунки з 360 досліджених є небезпечними у смартфонах українців і фактично працюють на РФ і Білорусь в Україні та ЄС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів Укрінформу в Гаазі керівник розвідувальної агенції Molfar Артем Старосєк.

"Було досліджено 360 (8 категорій по 45) найпопулярніших застосунків та ігор IOS та Android. З них 33 виявились небезпечними, оскільки створені або належать компаніям з російської федерації або республіки білорусь", - розповів Старосєк.

Він відзначив, що небезпечними є застосунки, які передають приватні дані користувачів силовим структурам Російської Федерації, а неетичними — з переглядом реклами (для безплатних застосунків) або прямою оплатою послуг під час користування застосунками.

За його словами, серед потенційно небезпечних для Apple та Android є платні та безплатні застосунки, серед яких, зокрема, мобільні застосунки для планування платежів, вивчення іноземних мов, ігри.

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Старосєк також розповів, що під час дослідження встановлювали країну, до якої відносили застосунок. Наприклад, якщо компанія зареєстрована на Кіпрі, але більшість розробників у РФ — це російська компанія. А якщо компанія створена в Росії, але всі її члени залишили країну-терористку і переїхали до Польщі, вона в дослідженні отримувала статус польської.





"Причина та сама – податки. Платити податки в Польщі це нормально, платити податки в Російській Федерації – значить фінансувати терористів", - сказав CEO Molfar.

Він додав, що над дослідженням додатків команда, яка складалася з трьох OSINT-фахівців, працювала тиждень. Загалом компанія Molfar налічує 50 штатних працівників, серед яких 35 - ресерч-аналітики, а OSINT-спільнота заснована Molfar, нараховує 200 волонтерів та понад 20000 підписників в Телеграмі.

"Ми активно співпрацюємо з державними органами в контексті протидії країні-терористу, а також навчаємо OSINT та HUMINT. Що стосується безпосередньо теми розслідування, матеріали уже є в ГУР та Мінцифрі", - розповів CEO Molfar про команду.

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Він також наголосив, що дуже важливо постійно нагадувати українцям про важливість інформаційної гігієни та не дати ворогу прокрастися в усі сфери життя українців.

Повний список застосунків можна знайти за посиланням.