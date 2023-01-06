OSINT-аналітики виявили у смартфонах українців 33 застосунки, які розроблені РФ та Білоруссю і працюють на ворога
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів Укрінформу в Гаазі керівник розвідувальної агенції Molfar Артем Старосєк.
"Було досліджено 360 (8 категорій по 45) найпопулярніших застосунків та ігор IOS та Android. З них 33 виявились небезпечними, оскільки створені або належать компаніям з російської федерації або республіки білорусь", - розповів Старосєк.
Він відзначив, що небезпечними є застосунки, які передають приватні дані користувачів силовим структурам Російської Федерації, а неетичними — з переглядом реклами (для безплатних застосунків) або прямою оплатою послуг під час користування застосунками.
За його словами, серед потенційно небезпечних для Apple та Android є платні та безплатні застосунки, серед яких, зокрема, мобільні застосунки для планування платежів, вивчення іноземних мов, ігри.
Старосєк також розповів, що під час дослідження встановлювали країну, до якої відносили застосунок. Наприклад, якщо компанія зареєстрована на Кіпрі, але більшість розробників у РФ — це російська компанія. А якщо компанія створена в Росії, але всі її члени залишили країну-терористку і переїхали до Польщі, вона в дослідженні отримувала статус польської.
"Причина та сама – податки. Платити податки в Польщі це нормально, платити податки в Російській Федерації – значить фінансувати терористів", - сказав CEO Molfar.
Він додав, що над дослідженням додатків команда, яка складалася з трьох OSINT-фахівців, працювала тиждень. Загалом компанія Molfar налічує 50 штатних працівників, серед яких 35 - ресерч-аналітики, а OSINT-спільнота заснована Molfar, нараховує 200 волонтерів та понад 20000 підписників в Телеграмі.
"Ми активно співпрацюємо з державними органами в контексті протидії країні-терористу, а також навчаємо OSINT та HUMINT. Що стосується безпосередньо теми розслідування, матеріали уже є в ГУР та Мінцифрі", - розповів CEO Molfar про команду.
Він також наголосив, що дуже важливо постійно нагадувати українцям про важливість інформаційної гігієни та не дати ворогу прокрастися в усі сфери життя українців.
Повний список застосунків можна знайти за посиланням.