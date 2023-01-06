Мобілізація в Росії після першої хвилі не припинялася, - розвідка Естонії

Естонська розвідка вважає, що Путін готується оголосити нову хвилю мобілізації після Різдва, але фактично цей процес не припинявся і після формального завершення першої хвилі.

Про це заявив керівник центру розвідки Збройних сил Естонії полковник Марго Гросберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Є ознаки того, що в деяких регіонах РФ приготування до "другої хвилі" вже відбуваються – так, наприклад, відомо, що у Краснодарському краї типографії надійшло замовлення на друк 5000 повісток. "Наступного тижня з’явиться ясність, чи почнеться ця друга хвиля мобілізації і як це буде відбуватися", - зазначив Гросберг.

Розвідник зауважив, що, всупереч поширеним уявленням, процес мобілізації не зупинявся і після заявленого завершення першої хвилі - за винятком регіонів, де військкоматам вдалося зібрати стільки людей, скільки планувалося. Ці близько 300 тисяч резервістів вже пройшли або ще проходять підготовку та в подальші 1-2,5 місяці будуть перекинуті до кордонів з Україною або безпосередньо на фронт. Якщо з другою хвилею підхід буде подібним, нові призвані опиняться на фронті орієнтовно у березні-квітні.

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Полковник прокоментував також пропозицію різдвяного "перемир’я" від Путіна, зазначивши, що розвідка Естонії вбачає у цьому інформаційно-психологічну операцію. "Росія намагається продемонструвати свою щедрість і готовність до миру, але реальна мета цього "миру" - лише виграти час і перегрупувати сили", - зазначив він.

Як повідомлялося, у Міноборони Естонії припускають, що призвані у другій хвилі мобілізації росіяни будуть мати ще гіршу підготовку, аніж резервісти, які потрапили у першу хвилю.

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