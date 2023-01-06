Подякував за потужний оборонний пакет та обговорили подальшу співпрацю, - Зеленський провів розмову з Шольцом
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Ввечері 6 січня 2023 року президент України Володимир Зеленський провів переговори з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у твіттері Зеленського.
"Провів телефонну розмову з канцлером канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Подякував за потужний оборонний пакет, зокрема за кількадесят Marder та батарею Patriot. Обговорили подальшу співпрацю задля посилення української армії", - зазначив український президент.