Туреччина виступає проти перетворення Чорноморського регіону на зону стратегічного протистояння, - міністр оборони Акар
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Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що Анкара хоче досягти довгострокового миру в Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
За словами міністра, Анкара докладає зусиль, щоб наблизити мир в Україні. Він зазначив, що Туреччина виступає проти перетворення Чорноморського регіону на зону стратегічного протистояння.
Акар наголосив, що його країна прагне припинення вогню та довгострокового миру в Україні.