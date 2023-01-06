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Туреччина виступає проти перетворення Чорноморського регіону на зону стратегічного протистояння, - міністр оборони Акар

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Туреччина виступає проти перетворення Чорноморського регіону на зону стратегічного протистояння, - міністр оборони Акар
Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що Анкара хоче досягти довгострокового миру в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

За словами міністра, Анкара докладає зусиль, щоб наблизити мир в Україні. Він зазначив, що Туреччина виступає проти перетворення Чорноморського регіону на зону стратегічного протистояння.

Акар наголосив, що його країна прагне припинення вогню та довгострокового миру в Україні.

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Топ коментарі

  • Саша Пончик
    Потопить кацапские лоханки и в Черноморском регионе тихо и спокойно.
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    Він зазначив, що Туреччина виступає проти перетворення Чорноморського регіону на зону стратегічного протистояння. а де ж Ви були прорашистські турецькі холуї, коли рашист з 2014 року перетворював Чорноморський регіон для майбутньої війни з Україною.окупувавши попередньо український Крим.???
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    То розбомбіть кацапський флот, і ніякого протистояння не буде!
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