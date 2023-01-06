Зеленський обговорив з сенаторами Рідом та Кінгом нарощування оборонної допомоги Україні з боку США

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Комітету з питань збройних сил Сенату США Джеком Рідом та членом цього Комітету сенатором Ангусом Кінгом, які перебувають з візитом у Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський розповів сенаторам про поточну ситуацію на передовій та ризики можливої ескалації. Президент відзначив, що оцінює російську пропозицію щодо "припинення вогню" як маніпуляцію, за якою агресор намагається приховати свої справжні воєнні плани та наміри.

Глава держави предметно поінформував Ріда та Кінга про ключові потреби України в озброєнні та військовій техніці. Він наголосив на необхідності подальшого нарощування оборонної допомоги, що сприятиме наближенню перемоги над російським агресором. З огляду на ракетний терор Росії, що триває проти українських міст і енергетичної інфраструктури, Зеленський окремо зупинився на питанні важливості посилення української протиракетної оборони.

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