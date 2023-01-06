За три години "путінського перемир’я" Луганщину 14 разів обстріляли з артилерії, - ОВА

Попри оголошене Путіним "перемир’я", російські окупанти 14 разів відкривали артилерійський вогонь і тричі намагалися штурмувати одне з сіл Луганщини.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Коротко про 3 години путінського "різдвяного перемир‘я" на Луганщині



З 12:00 до 15:00: Рашисти 14 разів гатили з артилерії та тричі штурмували один з наших населених пунктів. Люди в деокупованих селах цілий день сидять у підвалах", - зазначив чиновник.

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