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Ми передамо Patriot для України зі своїх запасів, - Бундесвер

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Ми передамо Patriot для України зі своїх запасів, - Бундесвер
Україна отримає від Німеччини систему Patriot із запасів бундесверу, а не з числа тих, які Берлін пообіцяв своїм союзникам у Східній Європі.

Це уточнив у п’ятницю на брифінгу речник Міністерства оборони ФРН Давід Гельмбольд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується зобов’язань перед Словаччиною, то ми продовжуємо місію. Плани щодо Польщі ми також втілимо в життя. Для України було вирішено передати додаткову систему, або принаймні необхідні компоненти, із запасів бундесверу", – сказав речник, додавши, що цей крок робиться разом з американськими партнерами.

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Він підкреслив важливість допомоги Україні в захисті від російських ударів з повітря. Німеччина, нагадав Гельмбольд, уже не перший місяць допомагає у цьому аспекті: ЗСУ збивають повітряні цілі ракетами Stinger, Strela (про передачу яких оголосили вже 26-27 лютого 2022 року), САУ Gepard і Panzerhaubitze 2000, РЛС Cobra та системою Iris-T. Patriot стане наступним кроком.

Речник Міноборони додав, що системи ППО Iris-T і Patriot мають різний радіус дії та інші відмінності у функціонуванні. Зокрема, Patriot складається з більшої кількості компонентів, тому важливим є те, щоби вона функціонувала в загальній системі.

Навчати управління українських бійців будуть у ФРН і в США.

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Топ коментарі

  • Александр Алекс de6e56ae
    Відзначу, що німці програли кацапам лише тому, що проти німців воювали українці та інші поневолені народи СРСР, а також США, Британія і взагалі увесь Західний фронт. Гітлерівська Німеччина розчавила би будь-яку історичну версію кацапстана (без допомоги інших народів) за лічені місяці
  • Старый зольдат
    Виже Фатерлянд после меркальшины приходит в вменяемое состояние.
  • Randall Flag da70119e
    Поляки ж просили нещодавно, щоб дали петріоти Україні. І навіщо тоді було цю комедію ламати? Тобто тоді не могли, а зараз змогли? Сиділи і чекали, що скаже великий брат? І щойно з Вашингтона дали відмашку, як магічним чином знайшлися і зайві патріоти.
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