Ми передамо Patriot для України зі своїх запасів, - Бундесвер

Україна отримає від Німеччини систему Patriot із запасів бундесверу, а не з числа тих, які Берлін пообіцяв своїм союзникам у Східній Європі.

Це уточнив у п’ятницю на брифінгу речник Міністерства оборони ФРН Давід Гельмбольд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується зобов’язань перед Словаччиною, то ми продовжуємо місію. Плани щодо Польщі ми також втілимо в життя. Для України було вирішено передати додаткову систему, або принаймні необхідні компоненти, із запасів бундесверу", – сказав речник, додавши, що цей крок робиться разом з американськими партнерами.

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Він підкреслив важливість допомоги Україні в захисті від російських ударів з повітря. Німеччина, нагадав Гельмбольд, уже не перший місяць допомагає у цьому аспекті: ЗСУ збивають повітряні цілі ракетами Stinger, Strela (про передачу яких оголосили вже 26-27 лютого 2022 року), САУ Gepard і Panzerhaubitze 2000, РЛС Cobra та системою Iris-T. Patriot стане наступним кроком.

Речник Міноборони додав, що системи ППО Iris-T і Patriot мають різний радіус дії та інші відмінності у функціонуванні. Зокрема, Patriot складається з більшої кількості компонентів, тому важливим є те, щоби вона функціонувала в загальній системі.

Навчати управління українських бійців будуть у ФРН і в США.

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