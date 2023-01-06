Внаслідок удару ЗСУ по Гаврилівці Другій на Херсонщині підтверджено поранення 100 окупантів, кількість ліквідованих уточнюється, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо підтверджених втрат російських окупантів у Херсонській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено ураження 5 січня 2023 року пункту дислокації російських окупаційних військ у Гаврилівці Другій Херсонської області. Наразі відомо, що до місцевих лікарень привезли до 100 поранених військовослужбовців. Інформація щодо ліквідованих загарбників уточнюється.

Українська авіація протягом доби завдала удару по району зосередження російських окупантів. Результати ураження уточнюються", - зазначається у повідомленні.

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