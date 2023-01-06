США запровадили нові санкції проти Ірану за постачання Росії ударних дронів

Уряд Сполучених Штатів оголосив про запровадження нового пакету санкцій проти ключових іранських посадовців і однієї організації, причетних до виробництва та передачі Росії бойових БПЛА, а також продовження Іраном ракетних програм.

Про це повідомили в Офісі контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні OFAC вводить обмеження проти шести керівників і членів правління підсанкційної Qods Aviation Industries (QAI), ключового іранського виробника оборонної техніки, відповідального за розробку та виробництво безпілотних літальних апаратів", - зазначається в повідомленні.

Підкреслюється, що йдеться саме про ті дрони, які Іран передав Росії для застосування у неспровокованій агресивній війні Кремля в Україні.

Крім того, OFAC уточнив, що вносить до списку обмежень організацію Light Airplanes Design and Manufacturing Industries, що вважається видозміненою назвою структури QAI. Санкції вводяться також проти директора Організації аерокосмічної промисловості Ірану (AIO) – ключового органу, відповідального за нагляд над програмами розробки балістичних ракет Ірану.

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"Ми продовжимо застосовувати всі наявні в нашому розпорядженні інструменти, щоб позбавити Путіна зброї, яку він використовує для ведення своєї варварської та неспровокованої війни проти України", - заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.

Міністр підкреслила, що залежність Кремля від постачальників останньої інстанції, таких як Іран, "свідчить про відчай росіян" на тлі жорсткого опору українців, а також успіху глобальної коаліції щодо зриву ланцюгів поставок зброї і технологій у РФ.