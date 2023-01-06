У цьому році прогнозую перехід ЗСУ до наступальних дій, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов прогнозує у 2023 році перехід України до наступального етапу у розв’язаній Росією війні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці,

Зокрема, Данілов нагадав етапи зміни світовою спільнотою свого ставлення до війни росії проти України.

Так, у дописі під назвою "Повірити в Україну. Як світ змінював своє ставлення до української війни за незалежність – від партизанського руху до Перемоги" він описав чотири етапи змін.

Перший етап із січня 2022 року - "партизанська війна", коли партнери почали надавати Україні переносні протитанкові й зенітні ракетні комплекси NLAW, Stinger, Javelin.

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Другий етап із червня 2022 року - оборона/контрнаступальна війна, коли Київ почав отримувати від партнерів реактивні системи залпового вогню HIMARS, MLRS, гаубиці M777, ракети Harpoon, снаряди GMLRS, Excalibur, САУ Panzerhaubitze 2000, ППО Iris, САУ Caesar, самохідні гаубиці AHS Krab.

"3. 2023 рік. Наступальна війна: БМП Bradley, Marder, бронетранспортери Bastion, бронемашини AMX-10 RC, Patriot. І багато чого іншого – менш публічного й зовсім не публічного", - підкреслив Данілов.

За його прогнозом, буде ще четвертий етап - "Війна справедливості та відплати". Термінів цього етапу Данілов не уточнював.

Водночас наприкінці допису Данілов додав: "PS. Ракетна та дронова програма України".

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