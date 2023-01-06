Заява Путіна про одностороннє припинення вогню не заслуговує на довіру, - Боррель
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Кремлю повністю бракує довіри, і ця заява про одностороннє припинення вогню не заслуговує на довіру. Саме Росія розпочала цю нелегітимну агресію. Коли агресор говорить про припинення вогню, я думаю, що реакція, яка приходить до нас усіх - це скептицизм перед обличчям такого лицемірства", - сказав Боррель.
Очільник європейської дипломатії закликав до "конкретних дій на місцях", включаючи "повне припинення військових атак" та виведення Москвою військ і військової техніки з української території.
"За відсутності таких конкретних дій, одностороннє припинення вогню виглядає як спроба Росії виграти час для перегрупування своїх військ і спробувати відновити свою пошкоджену міжнародну репутацію", - додав Боррель.