Волонтери збирають кошти на допомогу мирним мешканцям, що зимують у Соледарі під обстрілами

Мирні мешканці, які залишаються у місті Соледарі на Донеччині перебувають у дуже складних умовах і потребують допомоги небайдужих людей.

Про це повідомив волонтер Денис Горбач, інформує Цензор.НЕТ.

Під час черговой поїздки до Соледару волонтери доставили людям буржуйки та брикети для опалення, медикаменти, продукти харчування, засоби гігієни, корм для тварин, плівку для вікон.

Волонтер закликав долучитися до збору коштів, щоб допомогти мешканцям Соледару пережити цю зиму у теплі.

Ціль: 50 000 грн.

Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/3zA2uVrv2u

Номер картки банки 5375 4112 0485 7176 (Горбач Денис)

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