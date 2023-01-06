США виділяють Україні новий пакет оборонної допомоги на суму понад 3 млрд дол., - Білий дім

США виділяють Україні новий пакет підтримки у сфері оборони на суму більше $3 мільярдів, який включатиме, в тому числі БМП Bradley, бронетранспортери, самохідні гаубиці, ракетне озброєння, боєприпаси та іншу військову допомогу.

Про це заявила під час пресбрифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні Сполучені Штати продемонструють нашу незмінну відданість забезпеченню можливостей для самозахисту України шляхом оголошення нової допомоги у сфері безпеки на понад $3 мільярди", - сказала представниця адміністрації Байдена.

Вона уточнила, що до цієї суми входить виділення зброї за президентським розпорядженням зі складів Міноборони США на суму $2,8 мільярда. Перелік включає БМП Bradley, самохідні гаубиці, машини із захистом від мін і засідок MRAP, інші бронетранспортери, ракети GLMRS, зенітні ракети, боєприпаси тощо.

Крім того, за словами речниці Білого дому, США надають $285 млн за програмою зарубіжного військового фінансування для створення довгострокових можливостей та модернізації ЗСУ.

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Жан-П’єр також повідомила, що Сполучені Штати виділяють $682 мільйона для союзників і партнерів на східному фланзі НАТО для посилення оборонних можливостей.