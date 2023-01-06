Президент Польщі Дуда привітав православних і греко-католиків з Різдвом українською мовою

Президентське подружжя Анджея Дуди і Агати Корнхаузер-Дуди привітали православних і греко-католиків з Різдвяними святами, побажавши миру в Україні.

Привітання польською, українською та білоруською мовами розміщено на сайті президента РП, передає Цензор.НЕТ.

"Прийміть наші найсердечніші побажання сповненого здоров’ям і миром Різдва Христового. Прагнемо побажати всім, щоб у цей особливий час у ваших серцях запанували справжня радість і надія. Нехай народження Христа у Вифлеємі принесе розраду та зміцнить зв’язки, що об’єднують ваші родини, парафії та монастирські спільноти. Нехай це додасть вам сил і допоможе подолати будь-які негаразди. Бажаємо вам, щоб спільне, у традиційний спосіб, переживання цього Різдва зміцнило вашу віру в перемогу добра над злом", - йдеться у вітанні президентського подружжя.

У ньому підкреслюється, що різдвяне послання проголошує мир людям доброї волі.

"Нехай сповнюється воно в усій Польщі та за східним кордоном нашої Батьківщини, передусім в Україні. Нехай Боже Дитятко благословить усіх потребуючих, а також тих, хто несе допомогу жертвам війни", - йдеться у тексті привітання.

Президентське подружжя побажало всім міцного здоров’я, родинної злагоди та спокою в новому році. "Нехай він принесе вам успішне здійснення всіх планів і задумів, подолання труднощів і надію на добре майбутнє", - йдеться у привітанні до вірян.

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