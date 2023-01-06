Окупант жаліється матері: "Я просто придурок, что взял повестку. Это не наша война", - перехоплення ГУР. АУДIО

У черговому перехопленні ГУР військовий РФ розповідає матері про погане забезпечення та шкодує про отримання повістки під час мобілізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Головного управління розвідки Міноборони.

"Я просто придурок, что взял повестку. Мне надо было ее не получать. Я ее получил, чтобы тебе потом в глаза не тыкали, что я трус, то что я не поехал.

Это не наша война. Я просто не понимаю с фигов оно должно так быть? Че мне эта Украина хорошего сделала? Почему мы должны за них тут гибнуть? Через пять лет скажут, что Путин плохой и мы тут плохие все. Скажут, что мы тут не должны были находиться. И вообще, я думаю по документам нас тут даже и нет", - ниє окупант.

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