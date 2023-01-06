Новини • Війна

Окупант жаліється матері: "Я просто придурок, что взял повестку. Это не наша война", - перехоплення ГУР. АУДIО

23 62892
У черговому перехопленні ГУР військовий РФ розповідає матері про погане забезпечення та шкодує про отримання повістки під час мобілізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Головного управління розвідки Міноборони.

"Я просто придурок, что взял повестку. Мне надо было ее не получать. Я ее получил, чтобы тебе потом в глаза не тыкали, что я трус, то что я не поехал.

Это не наша война. Я просто не понимаю с фигов оно должно так быть? Че мне эта Украина хорошего сделала? Почему мы должны за них тут гибнуть? Через пять лет скажут, что Путин плохой и мы тут плохие все. Скажут, что мы тут не должны были находиться. И вообще, я думаю по документам нас тут даже и нет", - ниє окупант.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупант про втрати в підрозділі: "Нас из 140 человек осталось 45", - перехоплення ГУР. АУДIО

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Vadym Tsyrkalyuk
    оказывается они воюют за украину... во в мозги насрано
  • Maxim Ak-Murza
    Какое же дерьмо у этих животных в головах...
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Политическая аналитеГа от стратегов из Мухосранска.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини