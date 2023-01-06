Попри війну ми святкуємо Різдво і віримо в перемогу добра над злом, - Епіфаній
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Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній привітав українців із святом Різдва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Предстоятеля ПЦУ.
"Сердечно вітаю кожного з вас з Різдвом Христовим! Попри війну і страшні випробування для українського народу – ми святкуємо Різдво і віримо в перемогу добра над злом, світла над темрявою.
"Світло в темряві світить, і темрява не огорнула його" – звіщає нам Євангеліє. Тож нехай, попри все, радість Різдва Христового наповнює наші серця, відганяючи скорботу, біль та журбу. А світло Віфлеємської зірки нехай спрямовує всіх нас до Сина Божого, з Яким ми здатні перемогти всяке зло. Перемога буде за Україною!
Христос народився! Славімо Його!", - зазначається у повідомленні.