Попри війну ми святкуємо Різдво і віримо в перемогу добра над злом, - Епіфаній

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній привітав українців із святом Різдва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Предстоятеля ПЦУ.

"Сердечно вітаю кожного з вас з Різдвом Христовим! Попри війну і страшні випробування для українського народу – ми святкуємо Різдво і віримо в перемогу добра над злом, світла над темрявою.

"Світло в темряві світить, і темрява не огорнула його" – звіщає нам Євангеліє. Тож нехай, попри все, радість Різдва Христового наповнює наші серця, відганяючи скорботу, біль та журбу. А світло Віфлеємської зірки нехай спрямовує всіх нас до Сина Божого, з Яким ми здатні перемогти всяке зло. Перемога буде за Україною!

Христос народився! Славімо Його!", - зазначається у повідомленні.

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