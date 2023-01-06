Дякую за рекордний пакет оборонної допомоги, - Зеленський - Байдену

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за рекордний пакет допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері.

Він зазначив: "Вітаю рекордний пакет американської оборонної допомоги. Дякую президенту США за принципово нове озброєння, зокрема БМП Bradley та зенітні ракети. Це справді посилить українську армію на полі бою. Чудовий різдвяний подарунок для всіх українців! Разом з американським народом наближаємо спільну перемогу!"

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