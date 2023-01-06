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Нарешті нам вдалося вивести оборонну взаємодію з партнерами на новий рівень, рашизм має програти, - Зеленський. ВIДЕО

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Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 317 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам вдалося вивести силу України і оборонну взаємодію з партнерами на новий рівень.

Сьогодні оголошено про новий – і дуже потужний! – пакет американської оборонної підтримки для нашої держави. Вперше отримаємо броньовані машини "Бредлі", нові гармати і снаряди, зокрема високоточні. Нові ракети. Нові дрони. Це вчасно і сильно. Загальний обсяг цього пакету підтримки від США – майже 3 млрд доларів. Я дякую Президенту Байдену, конгресменам і всім американцям, які цінують свободу, які знають, що свободу варто захищати, і які почули Україну – під час мого візиту до Вашингтона. Бачимо абсолютно конкретні результати цього візиту і наших переговорів.

Також маємо значний крок Німеччини вперед на посилення безпеки не тільки України, але й усієї Європи. Зміцнення нашої протиповітряної оборони – це пряма робота на деескалацію тут і зараз. Чим менше буде можливостей у Росії тероризувати мирні міста, тим меншим буде і загальний потенціал її агресії. Дякую пану канцлеру Шольцу за рішення надати Україні систему ППО Patriot", - сказав Зеленський.

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Топ коментарі

  • Олександр Дніпро
  • Светлана Науменко
    Дивом ми вціліли

  • Jur D
    тут
    рашко-юзер @dbnfkbr2597 написав досягення рашки:
    Великие победы лидера свехдержавы в 2022г.
    1. Вдохнули в НАТО новую жизнь. Буквально возродили его из пепла. НАТО едино как никогда + Финляндия со Швецией.
    2. Попали в зависимость от Китая на десятелития, или навсегда.
    3. Потеряли $300 млрд ЗВР, навсегда.Тотальное обнищание населения РФ признали даже ЦБ и ВЦИОМ.
    4. Потеряли рынок нефти, газа и нефтепродуктов Европы, чем обрушили основные доходы бюджета.
    5. Потеряли значительную часть экспорта металлов, леса, угля, надолго.
    6. Потеряли более 110 000 молодого трудоспособного населения убитыми, огромное количество ранеными (инвалиды или калеки) и уехавшими. Демографический провал на десятилетия.
    7. Потеряли огромное количество востребованных молодых специалистов с перспективными профессиями. Грамотные и инициативные люди огромным потоком покидают страну навсегда.
    8. Кратно ускорили отток капитала. Инвестиций больше не будет, Экономический провал на десятилетия.
    9. Потеряли рынок космических запусков и научный космос на десятилетия.
    10. Потеряли автопром полностью, надолго.
    11.Потеряли рынок авиаперевозок, надолго.
    12. Превратились в страну спонсора терроризма. Стали презираемы всем цивилизованным сообществом, которое брезгует иметь что-то общее со страной изгоем. Это какой-то невероятный позор на десятилетия.
    13. Лидеры всего мира по санкциям. Их снимут спустя долгие годы, после ухода путинского режима.
    14. Приходиться дружить с себе подобными и возглавить список мировых отщепенцев Сев.Корея, Иран, Афганский талибан.
    15. Резкий рост преступности в РФ. 90-е покажутся детскими играми.
    16.Потеряли прежнюю обороноспособность и более 110 000 бойцов регулярной армии убитым. Потеряли рынок вооружений, металлолом никому не нужен. Россия не только не добилась заявленных целей, но и стала уязвимым государством, которое не может защитить даже свои территории в глубине страны
    17.Невероятно сплотили украинцев укрепили государственность Украины. Теперь и русскоязычный восток Украины ненавидит русских и Россию, за десятки тысяч трупов украинцев, в.том числе за трупы детей.
    18.Изгнание из мирового спорта.
    19. На войну путин уже потратил колоссальное количество денег,бюджет нескольких российских регионов. Пенсионный возраст подняли, на пенсии денег нет, а на войну есть, парадокс. А дальше, невероятно огромные выплаты репараций за разрушенную инфраструктуру и около 40 000 000 индивидуальных исков. Я хорошо помню момент, когда национальной идеей считалось удвоение ВВП. И я совершенно не понимаю, когда маргинальная идея о том, что мы будем жить в грязи, в нищете, без образования, медицины, изолированные от всего мира, но зато нас все будут бояться и мы будем убивать много людей, в какой момент времени это сработало как новая заявка на национальную идею. И я не очень понимаю, как российское общество переживет эту войну, потому что произошла гигантская моральная катастрофа, в которой целая страна стала соучастником преступления. Россия станет нормальной страной после того, как она потерпит поражение, сравнимое с поражением Германии в 1945 году, и избавится от своего имперского комплекса. Россия обязана усвоить, что русский народ не великий, а самый обыкновенный. А Россия - не великая держава, а самая обыкновенная, просто большая. Тогда всё встанет на свои места, и России не потребуется постоянно "вставать с колен", чтобы снова стать нормальной страной.
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