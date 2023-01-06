Нарешті нам вдалося вивести оборонну взаємодію з партнерами на новий рівень, рашизм має програти, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 317 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам вдалося вивести силу України і оборонну взаємодію з партнерами на новий рівень.

Сьогодні оголошено про новий – і дуже потужний! – пакет американської оборонної підтримки для нашої держави. Вперше отримаємо броньовані машини "Бредлі", нові гармати і снаряди, зокрема високоточні. Нові ракети. Нові дрони. Це вчасно і сильно. Загальний обсяг цього пакету підтримки від США – майже 3 млрд доларів. Я дякую Президенту Байдену, конгресменам і всім американцям, які цінують свободу, які знають, що свободу варто захищати, і які почули Україну – під час мого візиту до Вашингтона. Бачимо абсолютно конкретні результати цього візиту і наших переговорів.

Також маємо значний крок Німеччини вперед на посилення безпеки не тільки України, але й усієї Європи. Зміцнення нашої протиповітряної оборони – це пряма робота на деескалацію тут і зараз. Чим менше буде можливостей у Росії тероризувати мирні міста, тим меншим буде і загальний потенціал її агресії. Дякую пану канцлеру Шольцу за рішення надати Україні систему ППО Patriot", - сказав Зеленський.

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