Що передають США Україні в рамках чергового оборонного пакету. ПЕРЕЛІК
42 187236
Ввечері 6 січня стало відомо, що надійде в рамках оборонного пакету від США.
Як інформує Цензор.НЕТ, номенклатура допомоги опублікована на сайті Міноборони США.
Так, до цього пакету допомоги увійшли:
- 50 бойових машин піхоти Bradley з 500 протитанковими ракетами TOW і 250 000 патронів калібру 25 мм;
- 100 бронетранспортерів M113;
- 55 протимінних транспортних засобів (MRAP);
- 138 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);
- 18 155-мм самохідних гаубиць і 18 машин забезпечення боєприпасами;
- 70 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;
- 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
- 1200 155-мм снарядів дистанційної протиброньової мінної системи (RAAM);
- 36 105-мм буксируваних гаубиць і 95 000 105-мм артилерійських снарядів;
- 10 000 мінометних снарядів калібру 120 мм;
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- ракети ППО РІМ-7;
- 4000 авіаційних ракет Zuni;
- Приблизно 2000 протитанкових ракет;
- снайперські гвинтівки, кулемети та набої до гранатометів і стрілецької зброї;
- протипіхотні боєприпаси Claymore;
- Прилади нічного бачення та оптика;
- Запчастини та інше польове обладнання.