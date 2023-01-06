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Що передають США Україні в рамках чергового оборонного пакету. ПЕРЕЛІК

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Що передають США Україні в рамках чергового оборонного пакету. ПЕРЕЛІК
Ввечері 6 січня стало відомо, що надійде в рамках оборонного пакету від США.

Як інформує Цензор.НЕТ, номенклатура допомоги опублікована на сайті Міноборони США.

Так, до цього пакету допомоги увійшли: 

  • 50 бойових машин піхоти Bradley з 500 протитанковими ракетами TOW і 250 000 патронів калібру 25 мм;
  • 100 бронетранспортерів M113;
  • 55 протимінних транспортних засобів (MRAP);
  • 138 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);
  • 18 155-мм самохідних гаубиць і 18 машин забезпечення боєприпасами;
  • 70 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;
  • 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
  • 1200 155-мм снарядів дистанційної протиброньової мінної системи (RAAM);
  • 36 105-мм буксируваних гаубиць і 95 000 105-мм артилерійських снарядів;
  • 10 000 мінометних снарядів калібру 120 мм;
  • додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • ракети ППО РІМ-7;
  • 4000 авіаційних ракет Zuni;
  • Приблизно 2000 протитанкових ракет;
  • снайперські гвинтівки, кулемети та набої до гранатометів і стрілецької зброї;
  • протипіхотні боєприпаси Claymore;
  • Прилади нічного бачення та оптика;
  • Запчастини та інше польове обладнання.

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Топ коментарі

  • Олександр Дніпро
  • Лариса Немезида
    Дякую Америка!
  • vadyan
    Брэдли, 113 и Хамви это уже в сумме почти 300 бронетранспортеров, плюс добавят Франция и Немцы - это уже 400-500! Я так понимаю, что Залужного услышали, а значит танки и гаубицы тоже будут к весне.
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