Росія планує після зимових свят додатково мобілізувати 500 тис. осіб, - ГУР
Про це заявив заступник начальника Головного управління військової розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
За словами Скібіцького нові мобілізовані будуть брати участь у низці російських наступальних операцій навесні та влітку на сході та півдні України.
"Ми розраховуємо, що вони будуть вести наступальні дії в Донецькій і Харківській областях, а також, можливо, в Запорізькій, а оборонятися - в Херсоні і Криму. Це та кількість людей, яка їм буде потрібна для виконання такого завдання", - сказав Скібіцький, пояснюючи, чому у ГУР очікують, що буде мобілізовано півмільйона.
Скібіцький зазначив, що Росії знадобиться приблизно два місяці, щоб зібрати військові формування, і будь-який російський успіх на полі бою залежатиме від того, наскільки добре росіяни будуть оснащені та підготовлені. За його словами, багато чого також залежатиме від продовження постачання західних боєприпасів та озброєнь в Україну для оснащення нових резервних підрозділів, які Україна готує.
Представник ГУР вважає, що якщо Росія програє на цьому етапі, протягом 6-7 наступних місяців, то президент РФ Володимир Путін "зазнає краху". За словами Скібіцького, в Росії оголосять нову хвилю мобілізації 15 січня після зимових свят.