Росія планує після зимових свят додатково мобілізувати 500 тис. осіб, - ГУР

Росія планує мобілізувати у січні-лютому 2023 року ще 500 тисяч осіб додатково до тих 300 тисяч, які були мобілізовані у жовтні 2022 року.

Про це заявив заступник начальника Головного управління військової розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

За словами Скібіцького нові мобілізовані будуть брати участь у низці російських наступальних операцій навесні та влітку на сході та півдні України.

"Ми розраховуємо, що вони будуть вести наступальні дії в Донецькій і Харківській областях, а також, можливо, в Запорізькій, а оборонятися - в Херсоні і Криму. Це та кількість людей, яка їм буде потрібна для виконання такого завдання", - сказав Скібіцький, пояснюючи, чому у ГУР очікують, що буде мобілізовано півмільйона.

Скібіцький зазначив, що Росії знадобиться приблизно два місяці, щоб зібрати військові формування, і будь-який російський успіх на полі бою залежатиме від того, наскільки добре росіяни будуть оснащені та підготовлені. За його словами, багато чого також залежатиме від продовження постачання західних боєприпасів та озброєнь в Україну для оснащення нових резервних підрозділів, які Україна готує.

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Представник ГУР вважає, що якщо Росія програє на цьому етапі, протягом 6-7 наступних місяців, то президент РФ Володимир Путін "зазнає краху". За словами Скібіцького, в Росії оголосять нову хвилю мобілізації 15 січня після зимових свят.