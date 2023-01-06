За час головування Швеції в Раді ЄС розраховуємо почати перемовини про членство України в Євросоюзі, - Зеленський

Влада та українці розраховують на початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу за головування Швеції в Раді ЄС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський повідомив у своєму зверненні.

"Зараз почалося головування Швеції в Раді ЄС, і ми розраховуємо саме в час шведського головування вийти на початок переговорів щодо членства України у Європейському Союзі. Це важливий мотиваційний елемент для України та всіх європейців. Попри будь-які спроби Росії дестабілізувати Європу ми разом стаємо ще сильнішими в усіх аспектах, зокрема інституційних", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головування Швеції в ЄС буде вирішальним для збереження нашої єдності на підтримку України, - фон дер Ляєн