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За час головування Швеції в Раді ЄС розраховуємо почати перемовини про членство України в Євросоюзі, - Зеленський

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За час головування Швеції в Раді ЄС розраховуємо почати перемовини про членство України в Євросоюзі, - Зеленський
Влада та українці розраховують на початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу за головування Швеції в Раді ЄС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський повідомив у своєму зверненні.

"Зараз почалося головування Швеції в Раді ЄС, і ми розраховуємо саме в час шведського головування вийти на початок переговорів щодо членства України у Європейському Союзі. Це важливий мотиваційний елемент для України та всіх європейців. Попри будь-які спроби Росії дестабілізувати Європу ми разом стаємо ще сильнішими в усіх аспектах, зокрема інституційних", - сказав він.

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Топ коментарі

  • Urs
    А шо там у нас с КС и мономедиателемарафоном?
  • 5 копійок
    Знов нюхнув
  • Tommy Lee
    А ви помітили, що блаЗЄнські ніколи не говорять про вступ до НАТО. Адже це основа нашого виживання. Натомість всякі "маляри" щось патякають, мовляв, ми вже, по суті, в НАТО. Брешете, блаЗЄнські. В НАТО -- це коли працює стаття про колективну безпеку!
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