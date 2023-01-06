Російські запаси стратегічних високоточних ракет скоротились до 19%, - Резніков. ІНФОГРАФІКА
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Наразі Росія має у своєму розпорядженні всього 19% стратегічних високоточних ракет від тої кількості, що мала на початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
За даними міністра, у російських окупантів залишилось 11% балістичних ракет "Іскандер", 9% "Калібрів", 16% Х-101. Але вони все ще мають значні запаси ракет до комплексів С-300. Залишок іранських дронів-камікадзе складає 12%.
"Формула безпеки: ракетна міць "другої армії світу" обернено пропорційна суворості дотримання санкцій, помноженій на потужність української ППО", - зазначив Резніков.