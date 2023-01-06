Новини • Війна

Російські запаси стратегічних високоточних ракет скоротились до 19%, - Резніков. ІНФОГРАФІКА

8 33342
Наразі Росія має у своєму розпорядженні всього 19% стратегічних високоточних ракет від тої кількості, що мала на початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

За даними міністра, у російських окупантів залишилось 11% балістичних ракет "Іскандер", 9% "Калібрів", 16% Х-101. Але вони все ще мають значні запаси ракет до комплексів С-300. Залишок іранських дронів-камікадзе складає 12%.

Російські запаси стратегічних високоточних ракет скоротились до 19%, - Резніков 01

"Формула безпеки: ракетна міць "другої армії світу" обернено пропорційна суворості дотримання санкцій, помноженій на потужність української ППО", - зазначив Резніков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У росіян залишилося основних типів ракет від 13 до 27%, - Буданов

Топ коментарі

  • Urs
    Дело к полуночи. Выпускайте буданова.
  • Скажений
    Ти, мудак зелений, рахуєш ракети в *****? Скажи краще нахєра ви з 19 року похєрили всі ракетні розробки і випуск ракет українського виробництва! І взагалі ви, мерзотники, всю нашу Армію похєрили!
    Тварюки зелені..
  • Urs
    ну нормально. А ведь могли и сексолога назначить. А то даже и проктолога.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини