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Окупанти запланували мобілізувати у Горлівці 2000 осіб, - центр Національного спротиву

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Окупанти запланували мобілізувати у Горлівці 2000 осіб, - центр Національного спротиву
У тимчасово окупованій Горлівці перед російськими "військкоматами" поставили план – мобілізувати 2000 осіб, і для цього бронь знімається навіть із держслужбовців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, окупаційні "військові комісаріати" у Горлівці отримали рознарядку на мобілізацію ще 2000 осіб. У зв'язку з цим бронь знімається навіть із російських цивільних держслужбовців, яких перевели до України.

Наприклад, на окупованих територіях Донецької області у місцевому ДІБДР колишнє керівництво, яке складалося з колаборантів, замінили росіянами, а рядовим інспекторам повідомили, що броню з них знято.

Сьогодні представник ГУР Вадим Скібіцький заявив, що Росія має намір мобілізувати до армії в січні ще 500 000 осіб додатково до тих 300 000, які були призвані у жовтні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Горлівці на Донеччині медиків змушують здавати кров для поранених окупантів, - Генштаб

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Він їм допоможе вплигнути в пакети.
  • Харьков Сумской
    Головне, для зручності керування їх треба розташувати в одному місці - компактно.
  • mrSmith
    Поливали лайном все українське, тявкали про «велики пенсії та зарплати в Росії», нап'яли корону, називали себе «годувальниками України», а тепер мобілізація!
    Ніхто вам колаборантам не обіця, що буде легко!
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