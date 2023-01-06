Окупанти запланували мобілізувати у Горлівці 2000 осіб, - центр Національного спротиву

У тимчасово окупованій Горлівці перед російськими "військкоматами" поставили план – мобілізувати 2000 осіб, і для цього бронь знімається навіть із держслужбовців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, окупаційні "військові комісаріати" у Горлівці отримали рознарядку на мобілізацію ще 2000 осіб. У зв'язку з цим бронь знімається навіть із російських цивільних держслужбовців, яких перевели до України.

Наприклад, на окупованих територіях Донецької області у місцевому ДІБДР колишнє керівництво, яке складалося з колаборантів, замінили росіянами, а рядовим інспекторам повідомили, що броню з них знято.

Сьогодні представник ГУР Вадим Скібіцький заявив, що Росія має намір мобілізувати до армії в січні ще 500 000 осіб додатково до тих 300 000, які були призвані у жовтні.

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