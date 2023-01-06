Польща готується передати Україні свої танки Leopard, - WSJ
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal із посиланням на високопоставленого польського дипломата.
"Вони дійсно розглядають можливість надати все, що завгодно, аби допомогти Україні", - сказав чеський чиновник, який бере безпосередню участь у постачанні західного озброєння в Україну, який підтвердив це прохання.
"Leopard" мають набагато міцнішу броню і кращий захист від протитанкової зброї, ніж машини, які досі пропонували Франція, Німеччина та США.
Польща має понад 240 танків Leopard, всього на озброєнні: 137 танків Leopard 2A4, 105 танків Leopard 2A5 і менше 10 танків Leopard 2PL.
У Польщі достатньо танків для двох танкових бригад, і вона планує з часом усі їх ввести у стрій, сказав Славомір Дебський, директор Польського інституту міжнародних відносин, варшавського аналітичного центру, близького до польського уряду.
За його словами, темпи, в яких вона може передати їх Україні, залежать від того, як швидко Польща отримає танки на заміну, які вона замовила у виробників з Південної Кореї та США. Передача танків Україні має бути схвалено Берліном.
"Це питання не якщо, а коли", - сказав Дебський, додавши, що небажання Заходу надавати танки нарешті зменшується після місяців дипломатичного тиску. "Це саме те, на чому Польща наполягала протягом багатьох місяців", - додав він.