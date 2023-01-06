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Синод ПЦУ дозволить повністю перейти на новоюліанський календар тим парафіям, які вирішать це зробити, - Епіфаній

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Синод ПЦУ дозволить повністю перейти на новоюліанський календар тим парафіям, які вирішать це зробити, - Епіфаній
На запланованому невдовзі священному синоді Православної церкви України буде дозволено перейти на новоюліанський календар тим парафіям, які вирішать зробити це повністю.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Еспресо, про це в марафоні "Єдині новини" сказав глава ПЦУ митрополит Епіфаній.

"Ми стали на шлях реформи церковного календаря. Минулого року я говорив, що потрібен час, потрібно декілька років. Але у зв'язку з війною ми бачимо, що цей процес відбувається дуже швидко і динамічно. Тому ми реагуємо на запит наших вірних", – зазначив Епіфаній, коментуючи дозвіл церкви парафіям проводити різдвяне богослужіння 25 грудня, якщо цього хоче громада.

Глава ПЦУ додав, що, згідно з даними опитувань, зараз кількість тих, хто бажає зміни, можливо, навіть більша, ніж тих, хто хоче залишитися на старому стилі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": УГКЦ та ПЦУ спільно обговорять реформу церковного календаря

"Це стосується не тільки святкування Різдва, це стосується святкування інших важливих церковних дат протягом року, до яких ми з вами дуже звикли. І якщо їх змінювати, то ми маємо бути свідомі того, що ми вже стаємо на рейки нового календаря і святкуємо дати по-іншому", – сказав Епіфаній.

Він додав, що на засіданні священного синоду ПЦУ, яке заплановано невдовзі, тим парафіям, які вирішить повністю перейти на новоюліанський календар, дозволять зробити це.

"А далі будемо вивчати це питання. Побачимо – чи в цьому році, чи не в цьому…" – сказав Епіфаній.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
  • Sophia-Maria Duglass
    В Європі було найбільше(!) королев і королів, які були з Києва чи мали родинні зв'язки. Цей історичний малюнок, якому до тисячі років (на фото), увіковічнений в Софії Київській. На ньому чотири славетних королеви. - Франції - Анна, - Угорщини - Анастасія, - Норвегії а потім і Данії - Єлизавета, - Англії - Агата. Всі вони доньки Ярослава Мудрого, великого князя Київської Русі. В цей час чоловіком Польськоі принцеси був їхній брат Ізяслав, королевою сестра батька. Інший Володимир був чоловіком принцеси Німеччини. Мама їхня була принцесою Швеції Інгігердою, брати якоі були королями Швеціі і Даніі.
    https://news.obozrevatel.com/society/kogda-esche-ne-byilo-moskvyi-kiev-dal-158-korolej-i-korolev-evrope.htm

    ТАК, кацапські дикуни вкрали історію, ікони, пам'ять українців . Треба усе повертати
    А ось министр культури Ткаченко - манкурт
  • Ярослав Іванович a5a348c4
    історичним як раз є старий юліанській календар !!! а увесь світ вже 400 років користується Григоріанським/новоюліанським календарем !!!
    УГКЦ і ПЦУ, як і більшість українців мають святкувати Різдво ГНІХ 25 грудня за григоріанським/новоюліанським карендарем !!! кацапські фсб/кгб попи-3.14дераси з кацапської фсб секти без томосу (упц мп -рпц) нехай святкують собі коли хочуть, як їм взагалі радив святкувати "різдво" 22 квітня, адже саме тоді народився їхній "божок" і посумісництву нейросифілітік, агент німецької розвідки вофка ульянов (членін) !!!
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