Пакет безпекової допомоги Україні сформовано з урахуванням особливостей бойових дій у наступні кілька місяців, - Білий дім. ВIДЕО
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Черговий пакет оборонной допомоги від США враховує особливості бойових дій, з якими Україна зіткнеться в наступні кілька місяців.
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Ми хочемо переконатися, що українці добре споряджені та підготовані для бойових дій, з якими вони зіткнуться в наступні пару місяців. Ми надаємо пакети допомоги, виходячи з постійних безперервних розмов з українцями", - сказав представник адміністрації Байдена.