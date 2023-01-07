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В ООН серйозно стурбовані судом у Білорусі над лауреатом Нобелівської премії миру Біляцьким

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В ООН серйозно стурбовані судом у Білорусі над лауреатом Нобелівської премії миру Біляцьким
В Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини закликають припинити судовий розгляд над відомим правозахисником, політв’язнем, лауреатом Нобелівської премії миру Алесем Біляцьким, що розпочався в Білорусі, який розцінюється як політично мотивований.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві прес-секретаря ВКПЛ Джеремі Лоуренса, яка оприлюднена на сайті ООН.

"Ми серйозно стурбовані судовим процесом над лауреатом Нобелівської премії миру Алесем Біляцьким... У нас є серйозні побоювання щодо проведення судового розгляду", - йдеться у релізі.

Зазначається, що 60-річному Біляцькому, а також двом іншим представникам його правозахисного центру "Весна" загрожує до 12 років позбавлення волі.

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Усі троє входять до сотень затриманих у Білорусі після жорстокого придушення антиурядових протестів у 2020 році. Заарештовано їх у липні 2021 року за звинуваченням в ухиленні від сплати податків.

"Ми закликаємо зняти з них звинувачення та негайно звільнити їх з-під варти", - заявив Лоуренс.

Прес-секретар ВКПЛ додав, що оскільки у 2023 році відзначається 75-річчя Загальної декларації прав людини, Верховний комісар закликає "раз і назавжди покласти край довільним затримуванням".

Нагадаємо, що ще 2011 року відомого білоруського опозиціонера Алеся Біляцького суд у Мінську засудив до 4,5 року колонії посиленого режиму з конфіскацією майна.

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Топ коментарі

  • Oleksandr Onys
    Шо там по Оленівці, стурбовані?
  • Лена Реброва 87f63b67
    А не озабочены,что 20 лет тюрьмы присудили тем беларусам кто испортил железную дорогу при наступлении россиян в киевской области,как за убийство с тяжкими обстоятельствами дали
  • stels400
    Трохи не в тему.Народ будьте обачні останні 2 тижні прям масово йдуть фейки в усіх соц мереж фсбшних ботів і каналів.Передягаються в форму ЗСУ і несуть маячню що відступаємо що вийшли з Бахмуту що нічого їсти і т.д.Це мало місце і раніше.Але останні 2 тижні це реально йде масова інформаційна атака.Фільтруйте новини.Не постіть неперевірену інфу ,тільки перевірені дані. Йде велика деза по всій мережі будьте пильні.Читайте тільки перевірені джерела.Також підтвердження будь якої інфи потрібен час .Не видіться на дезу і те лайно і ту зраду.Вірте в ЗСУ !
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