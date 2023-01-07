Правопорядок у Києві на Різдво будуть забезпечувати 3 тисячі поліцейських, - МВС

У столиці близько 3 тисячі правоохоронців забезпечуватимуть правопорядок на різдвяні свята. У поліції готуються й до богослужіння в Успенському соборі Лаври.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав начальник головного управління Нацполіції в Києві Іван Вигівський в етері телемарафону 6 січня.

"Поліція Києва готується до забезпечення правопорядку під час богослужіння в Успенському соборі лаври. Це перший випадок в державі, коли ми зустрічаємо свята під час [повномасштабної] війни, і сама подія - історична", - зазначив він.

За його словами, для охорони безпеки загалом у Києві будуть залучені майже 1700 поліціянтів, близько тисячі працівників ДСНС та понад 200 осіб з добровольчих формувань територіальних громад.

Вигівський додав, що "певна кількість" поліціянтів буде нести службу саме по периметру Києво-Печерської лаври й безпосередньо на території Верхньої лаври, де зокрема розташований Успенський собор.

"Наша задача — це не допустити порушення правопорядку, провокацій будь-яких. Ми, звісно, готуємося до цього і готові. Наразі немає інформації про можливі провокації", - зазначив начальник головного управління Нацполіції в Києві.

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