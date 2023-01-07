Резніков зателефонував главі Пентагону Остіну - говорили про новий пакет допомоги та зустріч у Рамштайні

Міністр оборони Олексій Резніков ввечері 6 січня провів телефонну розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Резніков написав у твіттері.

"Обговорили деталі нового пакету допомоги США у сфері безпеки для України та наступної зустрічі в форматі "Рамштайн", - зазначив посадовець.

Резніков пояснив, що найбільший пакет американської допомоги дає нові можливості для звільнення українських територій на сході та півдні.

Міністр оборони також висловив вдячність Джо Байдену та американському народові за підтримку.

Нагадаємо, 6 січня Сполучені Штати оголосили про надання Україні нового рекордного пакета військової допомоги на суму 3,075 мільярда доларів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Що передають США Україні в рамках чергового оборонного пакету. ПЕРЕЛІК