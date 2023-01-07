Авіація та артилерія ЗСУ завдали трьох ударів по скупченню військ окупантів, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів, які авіація та артилерія ЗСУ завдала по окупантах протягом 6 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Українська авіація протягом доби завдала удару по району зосередження російських окупантів. Результати ураження уточнюються.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу здійснили вогневе ураження 2 районів зосередження живої сили та військової техніки противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація ЗСУ протягом 5 січня завдала 15 ударів по зосередженню військ противника, - Генштаб