США розпочнуть навчання українських військових на системі Patriot вже у січні, - CNN

CША почнуть тренування українських військових на ракетній системі Patriot вже у січні 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN із посиланням на Пентагон

Заступник помічника міністра оборони США у справах Росії, України та Євразії Лора Купер сказала, що навчання займе "кілька місяців".

Раніше повідомлялося, що Пентагон розглядає можливість навчання українських військових роботі з системою протиракетної оборони Patriot у США, а також в інших країнах-партнерах "або поєднання обох" варіантів.

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