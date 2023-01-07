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У Росії розкритикували Путіна за оголошене "перемир’я", - ISW

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У Росії розкритикували Путіна за оголошене "перемир’я", - ISW
У Росії відкрито розкритикували заяву президента Володимира Путіна про оголошення "перемир’я" на Різдво.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, військовий злочинець Ігор Гіркін назвав путінське "припинення вогню" "сміливим і рішучим кроком до поразки та капітуляції" військ РФ.

Інші відомі мілблогери, як ідеться у звіті ISW, використали слова диктатора про "перемир'я", щоб вкотре розкритикувати Кремль за ведення війни.

"Оголошення про "припинення вогню", ймовірно, продовжуватиме служити причиною невралгії для голосів в інформаційному просторі Росії, які раніше мали взаємопідкріплюючі відносини з Путіним", - додали фахівці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заява Путіна про одностороннє припинення вогню не заслуговує на довіру, - Боррель

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Топ коментарі

  • U A 03b737e8
    "ну что-же ты фраер сдал назад" -из "религии руского мира", питерской шпаны, петуха-пригожина и всего рускава гавно-народа
  • Olexa Pluzh
    какойта гірькін нє можєт постічь вєлічі'є задумак і многоходовочєк срущєго в чімодан бога.ру....
  • Oleg Kikta
    Хотят ли рюзке войны
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