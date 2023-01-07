У Росії розкритикували Путіна за оголошене "перемир’я", - ISW

У Росії відкрито розкритикували заяву президента Володимира Путіна про оголошення "перемир’я" на Різдво.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, військовий злочинець Ігор Гіркін назвав путінське "припинення вогню" "сміливим і рішучим кроком до поразки та капітуляції" військ РФ.

Інші відомі мілблогери, як ідеться у звіті ISW, використали слова диктатора про "перемир'я", щоб вкотре розкритикувати Кремль за ведення війни.

"Оголошення про "припинення вогню", ймовірно, продовжуватиме служити причиною невралгії для голосів в інформаційному просторі Росії, які раніше мали взаємопідкріплюючі відносини з Путіним", - додали фахівці.

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