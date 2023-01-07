Фінляндія може надати Україні танки Leopard 2 за умови ухвалення рішення в Європі

Голова Комітету з питань оборони Антті Хаккянен заявив, що Фінляндія може надати Україні бойові танки Leopard 2 за умови ухвалення відповідного рішення в Європі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на MTV Uutis.

"Якщо Європа даватиме танки Україні на дюйм ширше, Фінляндія має бути залучена. Звичайно, з нашим невеликим вкладом, тому що наша власна обороноздатність завжди є пріоритетом для нас як прикордонної країни з Росією", - зазначив Хаккянен.

Він також звернув увагу, що багато європейських країн мають більше можливостей щодо забезпечення бронетехнікою, ніж Фінляндія.

Рішення про постачання в Україну танків Bradley від США, бойових машин піхоти Marder від Німеччини, а також бойових броньованих легкових машин від Франції Хаккянен називає дуже важливим.

"Під час загарбницької війни Росії Німеччина була небагатослівною щодо надання Україні танків. Через угоди щодо експорту озброєнь жодна інша країна не може надати Україні добротні танки Leopard, якщо Німеччина цього не прийме", – пише фінське видання.

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