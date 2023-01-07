Путін міг мати "прихований мотив", - Держдеп про оголошене перемир’я

Сполучені Штати скептично поставилися до заяв Росії про запровадження "режиму припинення вогню" на Різдво.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це на брифінгу заявив представник Державного департаменту США Нед Прайс.

"Ви чули, як я вчора сказав, що ми розглядаємо заклик Путіна до "перемир'я" не що інше, як цинізм. Гадаю, ця оцінка підтвердилася, з огляду на те, що ми бачили упродовж дня сьогодні (6 січня. - Ред.)", - зазначив речник.

Прайс нагадав, що РФ і раніше вдавалася до цинічних закликів до так званого гуманітарного припинення вогню, зокрема в Маріуполі, й негайно сама ж їх порушувала.

За його словами, російський диктатор міг мати "прихований мотив", роблячи заяви про "перемир'я" на Різдво.

"Ми стурбовані тим, що Москва прагнутиме використовувати будь-яку потенційну паузу в бойових діях для переозброєння, перегрупування і, врешті-решт, для повторного нападу", - додав представник Держдепу.

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