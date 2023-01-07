Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Після кожної нової атаки БПЛА проводити відновлення знищених ліній дедалі складніше, - ДТЕК

3 25420
Після кожної нової атаки БПЛА проводити відновлення знищених ліній дедалі складніше, - ДТЕК
Безпілотники іранського виробництва, які Росія використовує у війні проти України, завдають великої шкоди енергосистемі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі телемарафону.

"Дрони, хоч і невеликі за розмірами, але точно влучають у ціль і провокують пожежі, що знищують ті самі трансформатори", - сказав посадовець.

Сахарук зазначив, що після кожної нової атаки БПЛА проводити відновлення знищених ліній стає дедалі складніше.

Водночас виконавчий директор ДТЕК додав, що енергетики намагаються максимально оперативно реагувати на НП і відновлювати подачу електроенергії в мережі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через похолодання на Київщині аварійні бригади ДТЕК переведені в посилений режим

Топ коментарі

  • Олег Шестакович
    А лінії бандита ахметки і інших які ідуть за кордон України не пошкоджені на власні очі бачу і чую проїзжаючи повз них!
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    А чого не заявили що треба ціну підняти, і тоді стане простіше ремонтувати
  • Super Gut
    Так хай ахмєтов продасть свої вілли у Франції і Швейцарії, якщо побудувати нові лінії і купити нові трансформатори немає грошей.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини