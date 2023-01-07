Окупанти примусили 3 тис. працівників ЗАЕС отримати російські паспорти, - Генштаб

В Енергодарі Запорізької області окупанти примусили приблизно 3000 працівників Запорізької АЕС отримати російські паспорти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Російські загарбники продовжують психологічний та фізичний тиск на цивільне населення тимчасово окупованих та зайнятих територій. Зокрема, в місті Енергодар Запорізької області, російські окупаційні війська примусили близько 3000 працівників Запорізької АЕС отримати так звані російські паспорти", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у штабі повідомляють, що, погрожуючи підприємцям штрафами та вилученням майна, в місті вивели з обігу українську гривню.

Також, за даними Генштабу, значно зросла кількість захоплених окупантами житлових приміщень, що були покинуті вимушеними переселенцями.

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