Ніч на Дніпропетровщині минула із сиреною, але без атак
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Ніч на Дніпропетровщині була більш-менш спокійною в усіх районах. З сиреною, але без атак.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської області Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"На Нікопольщині тривога тривала майже 9 годин. Минулося. Це четверта на Нікопольщині ніч без ударів за майже пів року - відтоді як росіяни почали тероризувати район обстрілами.
І зараз усюди тихо.
Та не слід розслаблятися. Переходьте в укриття, щойно звучить сирена.
Бережіть себе. Світло переможе темряву", - написав він