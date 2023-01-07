Ніч на Дніпропетровщині минула із сиреною, але без атак

Ніч на Дніпропетровщині була більш-менш спокійною в усіх районах. З сиреною, але без атак.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської області Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"На Нікопольщині тривога тривала майже 9 годин. Минулося. Це четверта на Нікопольщині ніч без ударів за майже пів року - відтоді як росіяни почали тероризувати район обстрілами.



І зараз усюди тихо.



Та не слід розслаблятися. Переходьте в укриття, щойно звучить сирена.



Бережіть себе. Світло переможе темряву", - написав він

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вночі росіяни двічі обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії, пошкоджено будинки, газопровід та лінію електропередач, - ОВА. ФОТОрепортаж