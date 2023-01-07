Минулої доби росіяни вбили 2 мирних мешканців Донеччини, 7 осіб зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
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Минулої доби, 6 січня, російські окупанти вбили 2 мирних жителів Донецької області. Ще 7 осіб зазнали поранень.
Про це повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
"За 6 січня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччині: у Бахмуті та Красній Горі.
Ще 7 людей в області дістали поранення", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.