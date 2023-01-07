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Окупанти минулої доби завдали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади, - Кім

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Окупанти минулої доби завдали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади, - Кім
Вчора, 6 січня, завдавали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади на Миколаївщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора, 6 січня, о 10:20 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Крім того повідомляється, що в м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

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