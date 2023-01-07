Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 110 740 осіб (+490 за добу), 3066 танків, 285 літаків, 272 гелікоптери, 2062 артсистеми, 6125 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Втрати російських окупантів станом на ранок 6 січня 2023 року становлять приблизно 110 740 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.01.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 110 740 (+490) осіб ліквідовано,

танків - 3066 (+2) од,

бойових броньованих машин - 6125 (+1) од,

артилерійських систем - 2062 (+3) од,

РСЗВ - 431 (+0) од,

засоби ППО - 217 (+2) од,

літаків - 285 (+0) од,

гелікоптерів - 272 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1844 (+0),

крилаті ракети - 723 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4798 (+1) од,

спеціальна техніка - 182 (+0).

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"Дані уточнюються", - йдеться в повідомленні.