Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 110 740 осіб (+490 за добу), 3066 танків, 285 літаків, 272 гелікоптери, 2062 артсистеми, 6125 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Втрати російських окупантів станом на ранок 6 січня 2023 року становлять приблизно 110 740 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.01.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 110 740 (+490) осіб ліквідовано,
танків - 3066 (+2) од,
бойових броньованих машин - 6125 (+1) од,
артилерійських систем - 2062 (+3) од,
РСЗВ - 431 (+0) од,
засоби ППО - 217 (+2) од,
літаків - 285 (+0) од,
гелікоптерів - 272 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1844 (+0),
крилаті ракети - 723 (+0),
кораблі /катери - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4798 (+1) од,
спеціальна техніка - 182 (+0).
"Дані уточнюються", - йдеться в повідомленні.