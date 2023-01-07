Упродовж минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 16 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу цивільну інфраструктуру в районі 16 населених пунктів.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Плавні, Кам'янське, Степове, Павлівка, Дорожнянка, Щербаки, Полтавка, Новоандріївка, Ольгівське, Малинівка, Лугівське, Цвіткове, Залізничне, Малі Щербаки, Степногірськ. Надійшло 13 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - йдеться в повідомленні.

На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

Протягом минулої доби евакуація цивільного населення з тимчасово окупованих територій не проводилась.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі 18 населених пунктів Запорізької області, - ОВА