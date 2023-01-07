Різдвяне богослужіння предстоятеля ПЦУ Епіфанія в Лаврі. ВIДЕО
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Різдвяне богослужіння в Упенському соборі Києво-Печерської лаври вперше відправляє предстоятель Православної церкви України миторополит Епіфаній.
Трансляцію богослужіння можна дивитися на Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, раніше Українська православна церква Московського партіархату заявила, що Православна церква України не має права проводити різдвяне богослужіння на території Києво-Печерської Лаври. При цьому в УПЦ МП посилалися на слова в.о. гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" Олександра Рудника. Після цього сам Рудник заявив, що інформація застаріла, а ПЦУ звернулася до нього із запитом на проведення богослужіння та отримала такий дозвіл, про що було укладено договір.