Різдвяне богослужіння предстоятеля ПЦУ Епіфанія в Лаврі. ВIДЕО

Різдвяне богослужіння в Упенському соборі Києво-Печерської лаври вперше відправляє предстоятель Православної церкви України миторополит Епіфаній.

Трансляцію богослужіння можна дивитися на Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, раніше Українська православна церква Московського партіархату заявила, що Православна церква України не має права проводити різдвяне богослужіння на території Києво-Печерської Лаври. При цьому в УПЦ МП посилалися на слова в.о. гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" Олександра Рудника. Після цього сам Рудник заявив, що інформація застаріла, а ПЦУ звернулася до нього із запитом на проведення богослужіння та отримала такий дозвіл, про що було укладено договір.