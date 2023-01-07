Головні завдання для врятування ГМК - розблокування портів та зниження фіскального тиску, - Біленький

Гірничо-металургійна галузь переживає важку кризу, тож головними завданнями для влади у 2023 році лишаються ті, що не були виконані у році минулому. Передусім йдеться про розблокування портів та відновлення експорту металургійної продукції, а також про зниження фіскального тиску.

Про це заявив голова Федерації металургів Україні Сергій Біленький, передає Цензор.НЕТ.

"Головні завдання для галузі та влади у 2023 році лишаються тими ж, що не були виконані у році минулому. Насамперед – це докладення зусиль на всіх рівнях, у тому числі дипломатичному, щоб нарешті розблокувати морський експорт металопродукції. Адже на сьогодні у нас є певні угоди на постачання аграрної продукції, проте продукція нашого ГМК є заблокованою. Через це Україна втрачає сотні мільйонів доларів щомісяця, які могла б отримувати", - акцентував Біленький.

Окрім того, дуже важливо все ж прийняти законодавчі зміни, які хоча б на період дії воєнного стану та кілька місяців після його завершення могли б послабити податкове навантаження на підприємства, зауважив голова ФМУ.

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"В першу чергу йдеться про зниження рентних платежів, екологічних податків та податків на фонд оплати праці: зараз величезна кількість наших працівників фактично не працює і перебуває у простої, водночас їм сплачується частина зарплати, хоча підприємства нічого не виробляють. Тому варто було б вжити якихось заходів з боку держави", - пояснив Біленький.

Ще одним ключовим питанням для влади є посилення роботи на міжнародному рівні, щоб добитися введення санкцій проти всіх видів продукції ГМК держави-агресора – це забере у Росії можливість заробляти, а Україні дасть змогу розширити присутність на світовому ринку, підкреслив Біленький.

Як відомо, за час війни у ГМК України зафіксоване падіння виробництва на 70% та повна втрата 40% виробничих потужностей. Це робить галузь найбільш постраждалою в Україні. При цьому гірничо-металургійний комплекс – це одна з бюджетоутворюючих галузей, і за умови надання допомоги від держави, він може стати драйвером української економіки.

Раніше заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка назвав рекордний обвал експорту металопродукції "трагедією для української металургії". Також він заявив, що Мінекономіки у 2023 році працюватиме над розширенням українського експорту - зокрема, уряд намагатиметься розблокувати морські проти та подовжити дію безмитних режимів торгівлі з ЄС, США та Великою Британією.

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