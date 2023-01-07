Остін у розмові з Резніковим: США заохочуватимуть союзників і далі допомагати Україні зброєю

Міністр оборони США Ллойд Остін провів телефонну розмову з українським колегою Олексієм Резніковим на тлі оголошення про найбільший військовий пакет допомоги Києву в розмірі понад три мільярди доларів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це повідомив речник Пентагону Петрик Райдер.

"Міністр Остін підтвердив свою готовність заохочувати членів Альянсу і партнерів до подальшого безоплатного надання систем протиповітряної оборони, бойових машин та інших критично важливих сил і засобів для підтримки України у захисті її суверенітету і територіальної цілісності стільки, скільки це буде потрібно", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр оборони Олексій Резніков ввечері 6 січня провів телефонну розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном.

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