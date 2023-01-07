Росія 39 разів обстріляла Херсонщину, загинув рятувальник, 7 осіб дістали поранення, - ОВА
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Російські загарбники минулої доби обстрілювали мирні населені пункти Херсонщини з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.
Про це повідомив глава ОВА Ярослав Янушевич, передає Цензор.НЕТ.
"Російські окупанти 39 разів обстріляли територію Херсонщини. ... Херсон армія рф вкривала вогнем 9 разів – під ударом ворожої армії були житлові квартали міста. Снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки на території та у будівлі підрозділу пожежно-рятувальної частини", - йдеться в повідомленні.
Минулої доби через російські обстріли загинула 1 людина - рятувальник, 7 мешканців Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості.