Росія 39 разів обстріляла Херсонщину, загинув рятувальник, 7 осіб дістали поранення, - ОВА

Російські загарбники минулої доби обстрілювали мирні населені пункти Херсонщини з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Про це повідомив глава ОВА Ярослав Янушевич, передає Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти 39 разів обстріляли територію Херсонщини. ... Херсон армія рф вкривала вогнем 9 разів – під ударом ворожої армії були житлові квартали міста. Снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки на території та у будівлі підрозділу пожежно-рятувальної частини", - йдеться в повідомленні.

Минулої доби через російські обстріли загинула 1 людина - рятувальник, 7 мешканців Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

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